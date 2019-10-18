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六褔次季同店銷售減37%

2019-10-18 列印
　　六褔（590）公佈截至9月底止第二季銷售數據，集團整體零售業務同店銷售下跌37%，香港及澳門同店銷售跌39%；內地市場的同店銷售則跌25%。

　　集團解釋，由於基數相對較高、金價高企、近期香港社會事件，以及中美貿易戰持續影響市場氣氛所致。

        集團表示，整體黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售，分別下跌43%及25%。主要因8月為第二季中最高基數月份，故內地與香港及澳門市場的整體同店銷售皆表現最差。

        香港及澳門市場方面，由於金價高企和高基數效應，以及近期持續的社會活動，導致訪港旅客人數大幅下滑，第二季同店銷售下跌39%，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售亦分別跌46%及26%，且珠寶首飾產品銷售量及平均件價皆有雙位數字跌幅。

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