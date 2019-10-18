建證券市場 澳門財爺稱未知情

他但承認根據《粵港澳大灣區總體規劃綱要》，研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場、綠色金融平台等建議，聘請國際機構進行研究。
澳門同時公佈第三季賭收，按年跌逾4%，至707.94億澳門元。
梁維特昨日回應有關發展澳門證交所的建議時指出，他亦是透過傳媒報道才知悉，廣東省地方金融監管局協助澳門政府做了一個澳門證交所的方案有關信息，故此不便作出評論。
香港知專設計學院十五歲女學生陳彥霖，上月全裸浮屍油塘海面，有人質疑其死因可疑。陳母何女士現身澄清，強調女兒是自殺，不是被殺，懷疑她生前受思覺失調困擾。何女士希望謠言盡快停止，還她及已逝女兒一個寧靜。 ...
2019-10-18
中國電訊設備商華為創辦人任正非於周三接受多個外媒訪問，當中他提及若美國繼續限制華為產品，華為可能失去5G技術領導地位。 據任正非周三接受日本共同社專訪時表示，即使中美關係受貿易戰影響，但他不認為會出現...
2019-10-18
美國太空總署周二宣佈，安排兩名女太空人科克（Christina Koch，圖右）和邁爾（Jessica Meir，圖左）於周五離開國際太空站，一同進行太空漫步，到時將會締造歷史，成為歷來第一次「全女班」太空漫步。 兩位女太空人將於美國東岸時間周五早上七時五十分（香港時間同日晚上七時五十分）離開國際太空站的太空艙，執行任務。她們將負責修理一台損壞了的充電裝置，預計整個過程持續超過五小時，到時會由太空總署電視台及官方網站直播。 這次「全女班」太空漫步原定於今年三月進行，但由於其中一位女太空人沒有合適尺碼的太空衣，行動被逼告吹，改由一名男太空人取代。
2019-10-18
據「星島地產網」報道，二手頻錄用家承接，美聯助理區域經理楊浩鴻表示，上水名都3座低層H室，面積376方呎，兩房間隔，議價後以433萬易手，呎價11516元，買家為同區首置客。原業主於09年以126萬購...
2019-10-18
英國與歐盟達成脫歐協議，雖然英國國會是否通過仍是未知數，但市場對此仍審慎樂觀，加上市場對美企第三季度業績看法正面，美股周四早段高開。杜指早段曾升110點，升至約27110點水平，升幅約0.4%。標普指...
2019-10-18
巴黎聖日耳門三大射手尼馬、卡雲尼及基利安麥巴比皆受傷患困擾，還有借將莫路伊卡迪撐起鋒線。後者各賽事近兩場入兩球領軍全勝，也揚言在法國生活愜意，今晚法甲勢再次率隊作客擊敗尼斯，為下周二歐聯作客布魯日振聲威，讓球主客和讓一球「客勝」無問題。 除了尼馬剛於國際賽期拉傷左大腿肌肉，聖日耳門還有卡雲尼及麥巴比兩名射手早已養傷，其中據報卡雲尼的臀部傷患剛康復，惟僅復操數天，未能趕及今晚復出。幸而，伊卡迪不同戰線對上兩仗各入一球，助球隊全勝，教練杜曹盛讚道：「他證明了自己是有能力奠定勝局的球員，我相信此子愈踢愈有信心。」 主隊尼斯三仗不勝 伊卡迪去季因續約問題而跟國際米蘭鬧翻，從此被打入...
2019-10-18
Jennifer Lawrence今年2月宣布與34歲的紐約Gladstone藝廊總監Cooke Maroney訂婚後，有消息傳岀二人將於10月19日星期六舉行婚禮了，與此同時婚禮地點亦同步曝光，我們...
2019-10-18
本月底踏入54歲嘅不老城城郭富城，趁下月開拍新片前，近日不時撇下兩個寶貝囡陪愛妻方媛（Moka）。繼日前恩愛夫婦被影到拍拖行維園放閃，日前周日晚上，城城揸辣跑載青春人妻去淺水灣高調浪漫遊。當晚，保鮮人...
2019-10-18
公屋短缺，市民等上樓，等到頸都長。房委會原定目標，是一般申請人平均輪候三年上樓，但近年不能達標，最新平均輪候時間延長至五點四年。《施政報告》提出增建過渡性房屋，給基層暫住，目標正確，但必須做到快捷、高質和安全，以免重蹈數十年前臨時房屋區出現的問題。 運房局局長陳帆昨天解說「過渡性屋邨」計劃，其中一個項目，是在錦田興建小型屋邨，提供五百至七百個單位。按照政府的構思，不是蜻蜓點水式，而是在未來三年提供一萬個過渡房，即平均每年三千三百多個。 提到過渡房概念，較年長的港人會聯想到港英政府年代的臨時房屋區，兩者性質相似。當年臨屋區急就章建造，環境惡劣，交通不足，出現衞生和治安問題。但...
2019-10-18
本年度的英國草地賽事馬季，於明日雅士谷馬場舉行完冠軍錦標賽馬日便結束，冠軍騎師誰屬，亦以明日賽後成績做結算，但莫艾誠由於大幅領先對手，故可篤定提早成為今年的英國冠軍騎師，初次封王的他日前接受當地傳媒訪問表示，今年所贏出的眾多頭馬中，他印象最深刻是騎「迪雅卓」在古活馬場贏出蘭秀錦標，而「迪雅卓」將於明日在雅士谷馬場競逐英國冠軍錦標，莫艾誠指倘若臨陣場地正常，馬兒當可再次發揮出應有實力，有望再次贏出大賽，「迪雅卓」目前在彼邦的外圍賠率是十一倍。香港時間明晚舉行的冠軍錦標賽馬日，香港馬會將直播受注。 馬場浮世繪
2019-10-18