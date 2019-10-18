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建證券市場 澳門財爺稱未知情

2019-10-18 列印
　　廣東省地方金融監管局日前表示，協助澳門政府就發展澳門證交所向中央提交方案，或成澳門特區回歸20周年的大禮。不過，經濟財政司司長梁維特昨日表示，對有關方案並不知情，並說：「暫時特區政府是沒有一個建立人民幣計價結算的證券市場等有關報告交給中央」。

        他但承認根據《粵港澳大灣區總體規劃綱要》，研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場、綠色金融平台等建議，聘請國際機構進行研究。

　　澳門同時公佈第三季賭收，按年跌逾4%，至707.94億澳門元。

　　梁維特昨日回應有關發展澳門證交所的建議時指出，他亦是透過傳媒報道才知悉，廣東省地方金融監管局協助澳門政府做了一個澳門證交所的方案有關信息，故此不便作出評論。

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