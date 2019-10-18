四股今首掛暗盤皆漲 信懇智能升六成最勁

新股市場動力減弱，昨日掛牌的綠新親水膠體（1084）收市升幅僅逾一成半，遠遠不及一星期前上市的魯大師（3601）、傲迪瑪汽車（8418）等新股表現，不過，今日再有四隻新股齊齊上市，昨日暗盤收市均做好，當中信懇智能升勢最強勁，暗盤每手帳面最多可賺2480元。



綠新親水膠體昨日高開1.77元，隨即高見1.78元，較招股價1.16元高53.45%，但其後升幅不斷收窄，收報1.35元，升16.3%，一手帳面賺380元。



由地產商藍光集團分拆上市的物業管理股藍光嘉寶（2606）以接近招股價上限定價，每股37元，公開發售認購超額近51.89倍，經調整後公開發售佔總發售股份之四成，一手中籤率100%。綜合本港三個暗盤交易場數據，藍光嘉寶暗盤收報43.6至45.05元，較招股價升17.84%至21.76%，每手帳面最多賺805元。



藍光嘉寶近上限定價



信懇智能（1967）以招股下限2元定價，公開發售超額11.88倍，一手中籤率15.01%，抽30手穩賺1手，根據本港三家暗盤交易中心數據，其暗盤收市報3.14至3.24元，較招股價升57%至62%，每手帳面最多賺2480元，是本日四隻新股賺錢之最。



高陞（1283）以接近上限定價，每股發售股份0.73港元，公開發售超額認購80.62倍，一手中籤率10%，抽超過20手才有機會穩獲一手，根據暗盤情況，高陞收市報0.94至1.04元，升幅達31.51%至42.47%，一手帳面最多賺1550元。



專營特許汽車經銷店的世紀聯合（1959）則賺錢最少，其昨日公佈每股發售價為1.08元，公開發售超額認購21.16倍，一手中籤率40%，抽超過20手才有機會穩獲一手。其暗盤收報1.16至1.19元，較招股價升7.41%至10.19%，每手帳面最多賺220元。



