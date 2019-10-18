  • 2019年10月18日 星期五
  • 28º
  • 57%
熱門： 修例風波公務員岑子杰陳彥霖CCTV

日報新聞 > 財經

中金配股集資25.34億

2019-10-18 列印
　　中金公司（3908）乘市況好轉即集資，昨日宣佈按每股14.4元配售1.76億股新H股，集資25.34億元，其作價較公佈前一日收市價15.54元折讓約7.34%，配售股份佔擴大後股本9.245%及擴大後H股4.029%，受消息刺激影響，中金公司昨日股價下挫，收報14.78元，跌4.89%。

  值得注意的是，阿里巴巴於今年2月以均價15.5元，增持中金股份1.17億股，合共持有約2.03億股港股，佔中金已發行股份之4.84%，成為第三大股東，是次配股以14.4元作價，較阿里入股價為低，而中金公司第二大股東騰訊，則持有約2.08億股港股，佔公司總股本4.95%。中央匯金仍為最大股東。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd