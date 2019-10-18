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中海宏洋上季多銷兩成

2019-10-18 列印
　　中海宏洋（081）昨公佈，截至今年9月底止三個月營業額為106.92億元，期內經營溢利為29.66億元，增長137%。第三季合約銷售額為167.55億元，按年增20.8%，涉及銷售面積約119.08萬平方米。

　　該公司於季內，分別於清遠、南通、濰坊及泉州合新購六幅土地，其應佔權益發展面積約65.15萬平方米，需支付權益地價約36.95億元人民幣（約41.39億元）。

　　中海宏洋截至今年9月底止九個月，營業額為234.87億元，經營溢利68.01億元，按年增長90.08%。期內，總累計合約銷售額合共453.81億元，涉及銷售面積約356.49萬平方米。

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