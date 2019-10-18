中環IFC外望——安我首推電子錢包保障產品

本港首家提供一般保險的虛擬保險公司安我保險（Avo保險）開業，其執行董事及行政總裁黃子遜昨日表示，現時推出三款保險產品，包括旅遊、癌症以及電子錢包保障；預計公司最快可於三至四年內達收支平衡。



安我保險以低價為賣點，黃子遜表示，該公司並非增加保險市場的惡性競爭，而是擴大市場，如電子錢包保障為市場首創，保障因未經授權交易及盜竊等造成的交易損失，每年最低保費為79元，相信將有助於增強港人網上購物的信心。而癌症保障則覆蓋八種常見及高危癌症，年保費最低為125元，黃子遜解釋，該公司產品剔除了投保人較少用到的保費範圍，以求精簡，並降低保費。



黃子遜又指，該公司已籌備兩年，保監對其網絡安全及技術的審批均十分嚴謹。她透露，該公司前期投資額較大，因此對回本期有不同的預計，最快可能為三至四年。現時該公司員工達40人，且多數為年輕人，未來會提供更多活力創新的產品。



傳海航售Avolon受阻



海航集團據報試圖放售飛機租賃公司Avolon Holdings股權受阻。



外電引述消息人士指出，海航在過去幾個月與日本歐力士接觸，評估後者購買Avolon剩餘70%股份的興趣。據悉，歐力士最終決定對這筆交易不感興趣。



消息稱，海航一直爭取對Avolon估值達約85億美元（約666.7億港元），相當於其帳面價值1.1倍。消息人士又指出，雖然海航目前沒有進行任何積極的出售談判，但仍可能決定與其他買家接觸，或再次嘗試與歐力士接洽。



歐力士發言人Yuka Kanaoka表示，該公司並未討論增持Avolon的股份，也未考慮這樣做。公司對目前30%股權投資感到非常滿意。



高瞻