A股拖累向下 恒指跌128點

國指走勢同告偏軟，收報10540點，下降48點。大市成交金額770億元。
上證指數連續第四日受壓，收報2938點，下跌1.3%，全周累挫1.2%；深成指數收報9533點，下降1.2%。
石藥五連升跑贏藍籌
藍籌股普遍偏軟，惟石藥（1093）錄得五連升，收漲3%，報17.4元，為升幅最大藍籌股；港交所（388）升0.5%，收報238.2元；友邦（1299）降0.5%，收報75.35元；重磅股騰訊（700）無升跌，收報331元。
本地地產股普遍回吐，太古地產（1972）插3.3%，收報23.4元；信置（083）回吐2.3%，收報12.02元；領展（823）挫2.1%，收報83.35元。
物管股逆市造好
多隻物業管理股逆市造好，綠城服務（2869）炒高5.1%，收報8.26元；中海物業（2669）抽升4.5%，收報4.46元；永升生活服務（1995）漲2.3%，收報4.43元。
中國鐵塔（788）首三季純利大增97%，但第三季收入增長放緩，鐵塔股價靠穩，收揚0.6%，報1.72元，成交金額12.34億元。另外，國泰（293）預告下半年業績將較上半年遜色，股價失守10元關口，收挫2.2%，報9.96元。
宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒表示，市場以美國放水及減息消息作為炒作焦點，恒指將續於高位反覆整固，短期目標位27300點，即約250天線水平。