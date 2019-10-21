內地增長放緩 貿戰脫歐未明 恒指料二萬七爭持

內地第三季國內生產總值（GDP）增長，創有記錄以來新低，加上中美貿易協議仍存變數，以及英國脫歐受挫，市場憂慮全球經濟放緩。證券界人士認為，港股上周成交量偏低，沒有明顯資金流入，預計短期會於27000至27300點之間徘徊，未來則要留意環球央行議息等消息。



內地上周公佈，第三季GDP按年增長6%，較市場預期為差，續創自1992年有記錄以來的季度GDP最低值。但上周政府公佈的《施政報告》，計劃放寬按揭貸款上限，帶挈港股上升。總結上周，恒指升411點或1.6%，報26719點。夜期收報26677點，低水43點。ADR港股比例指數則報26587點，較恒指收市低131點。



港股ADR跌131點



中民證券（香港）研究部董事黃偉豪指出，港股短期會先「整固調整」，由於上周於27000點附近有阻力，加上上周五美股回落，主因市場擔心經濟放緩，預計港股短期在26000點附近會有支持。他續指，雖然中美談判氣氛好轉，加上《施政報告》放寬按揭貸款上限等好消息，但利好因素相信已經反映，故要留意環球央行議息，即歐洲央行以及美國聯儲局息口動向。



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，大市短線上升動力有限，預計於27300點附近有大阻力，雖然中美貿易談判有進展，但中美仍然各自表述目標，加上內地公佈的第三季GDP表現一般，預期港股短線仍較淡靜。



他續指，內地個別經濟數據如製造業PMI指數不算很差，認為央行短期內未必出招，會先保持觀望態度。另外，黃德几指出，雖然近期新股或半新股持續高開，但提醒投資者要慎防風險，短線內會有資金追捧，但應避免高追。



專家指忌高追新股



京華山一研究部主管彭偉新指出，上星期港股成交量偏低，沒有明顯資金流入，暫時未見有上升空間，預計會於27000至27300點附近徘徊。他續說，未來要視乎聯儲局10月會否減息，若然美股回升，對港股會有支持作用。他又表示，投資者未來可留意內需股，例如體育類等股份，以及中資等電信類股份等，預計於派息及估值會有上調空間。



