煤氣拓生物燃料業務 擬明年進軍航空界

中華煤氣（003）近年拓展內地新能源項目，其中在江蘇的氫化植物油（HVO）廠投產近兩年，已覓得多個歐洲客戶，至今產值4000萬美元。負責項目的易高環保投資執行副總裁潘家樂表示，HVO售價較傳統燃油高三倍，利潤可觀，目前已積極將其改造成生物航空燃料，計劃明年予航空客戶測試。



煤氣透過旗下易高環保投資在內地發展新能源，位於江蘇省張家港市的HVO廠，是最先取得成效項目之一，現時每年產能10萬噸，至今已產出的三萬噸HVO，全數售予歐洲客戶，產值4000萬美元。HVO是生物燃料之一，該項目主要原材料為棕櫚油渣及地溝油，每焦耳燃料可減少85%碳排放。



供不應求增建廠房



潘家樂表示，HVO成本較傳統石化柴油高，但售價相對高約三倍，利潤可觀，目前定單良好，「o依家係唔夠貨賣，反而做唔切」，故已興建第二期廠房，料明年投產，兩廠產能料共25萬噸。



歐盟去年通過修訂《可再生能源指令》，要求車輛柴油須加入再生能源燃料比例，由2020年的最少10%調高至最少14%，當中生物燃料最少佔3.5%。潘家樂指出，歐洲汽車每年消耗3.1億噸柴油，HVO主攻該3.5%市場亦大有可為。他指出，現時擁有HVO技術的公司不多，故客戶對其產品有一定需求，「如果用唔足個罰款係天文數字，比我哋o依家個價格仲高。」易高HVO項目已取得「國際可持續發展與碳認證」，亦在德國、荷蘭、瑞士及意大利分別取得相關認證，旨在方便銷售及取得更高毛利。



潘家樂透露，除了汽車燃油，目前已著手製造航空生物燃油，售價較傳統航空煤油高三至四倍。易高已與國泰（293）進入深入磋商階段，計劃明年底測試。他稱，由於航空業界已提出減碳目標，部份機場亦有特定法規，一些航空公司亦為企業形象及因應未來政策，在航機燃料混入航空生物燃油。



價格高昂利潤可觀



煤氣目前在內地有近60個新能源項目，今年上半年這些業務經調整息稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為三億元。該集團去年起公佈，在三年內斥資40至45億元發展新能源項目，務求貢獻三分之一盈利。就此目標，煤氣亦於2017年首次發行綠債，分別集資6億港元及20億日圓（約1.38億港元），協助四個「轉廢為能」項目投產，當中HVO獲撥款最高4.6億元，佔用62%資金。該項目在2012年起研發，陸續取得工藝、催化劑等專利技術，2017年底投產，兩期廠房資本開支約1.5億美元。



