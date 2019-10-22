美企季績勝預期 英脫歐不明朗 美股表現反覆

美企季績較市場預期理想，推動美股早段上揚，但由於國際貿易局勢，以及英國脫歐進展存在不明朗因素，限制大市升勢，美股表現反覆。杜指早段曾升17點，報26787點；標普500指數報2998點，升12點；納指則表現較佳，升57點，報8146點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26827點，升57點；納斯達克指數收報8162點，升73點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見61.43港元，較香港收市價升0.28港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見325.42港元，較香港收市價升0.62港元。



企業業績預計將是本周市場焦點，分析師預計，企業業績將繼續提振美股上揚，至今為止有大約20間標普500成份公司公佈第三季業績，其中高達83.6%的業績超出預期。本周約有120間標指成份企業公佈上季業績，包括亞馬遜、微軟、卡特彼勒（Caterpillar）及麥當勞等。隨着業績陸續出爐，市場對業績預期已有改善，有分析預計第三季盈利將按年下滑2.9%，上周預測為下滑3.2%。



市場亦密切關注國際貿易局勢的進展，美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）對霍士商業表示，美國總統特朗普將決定是否取消12月對中國加徵關稅的計劃。如果貿易談判進展順利，按照中國要求，有可能取消12月加徵關稅的計劃。



可能取消12月加徵關稅



另外，英國首相約翰遜（Boris Johnson）計劃讓下議院表決最新與歐盟達成的脫歐協議。但議長白高漢（John Bercow）10月21日拒絕，指政府提出的動議19日已經於下議院討論，再次辯論是重複和凌亂的做法。



白高漢解釋，政府提出的動議與上周六的動議實質上是一樣，下議院已經對此作出決定，現時的情況與上周六的情況一樣，所以拒絕辯論。他指，政府可以先於國會討論脫歐所需要定立的法律，而非直接表決脫歐協議。他認為，政府仍有方法能夠於10月31日如期脫歐。



英下議院拒表決脫歐協議



白高漢引述國會慣例指，如果動議實質上與以往的動議一樣，不能於同一個國會會期討論。他表示，拒絕表決協議是確保合理利用議會時間，並且尊重議會原有決定。



約翰遜發言人指，政府會繼續引進脫歐協議草案，又對下議院議長拒絕表決協議感到失望。約翰遜與歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）通話，向對方指英歐的議會必須於10月31日前通過脫歐協議。



下議院原定19日投票表決約翰遜的新脫歐協議，但未表決協議前，先以322票贊成、306票反對通過一項逼使約翰遜押後脫歐的修正案，導致約翰遜須向歐盟發信要求延期脫歐。