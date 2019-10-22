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內地一年期LPR維持4.2%不變

2019-10-22 列印
　　內地新貸款市場報價利率（LPR）昨日進行第三次報價，利率維持不變，一年期LPR維持在4.2%，五年期以上LPR則為4.85%。市場認為這反映了人行政策仍十分克制。

　　新LPR由人行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，最新利率於未來一個月適用。中國第三季經濟增速跌至6%，達27年來低位，再加上中美貿易戰遠未結束，市場預計人行的貨幣政策將會進一步轉向寬鬆，而本月LPR利率維持不變，出乎市場預期。

　　德國商業銀行駐新加坡高級經濟學家周浩表示，認為中國目前的經濟狀況，不需要過度刺激。亦有市場人士認為，LPR利率調整較為謹慎，主要是為防止房地產及通脹風險。路透社一項調查顯示，經濟師料年內一年期LPR或會降至4%。
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