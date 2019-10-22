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ESR捲土重來今招股 JS環球3661元入場

2019-10-22 列印
■ESR Cayman捲土重來招股，入場費3515.07元。
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　　今年六月押後上市的物流地產平台ESR Cayman（1821）昨日捲土重來，將發售6.54億股股份，當中2.8億股為新股。在總發售股數當中，約94.7%為國際配售，約5.3%為香港發售。招股價介乎每股16.2至17.4元，每手200股，入場費3515.07元。招股期由今日起至本周五（25日）結束，預計於11月1日正式掛牌。

　　ESR Cayman主席Jeffery Perlman表示，雖然今年六月押後在港上市，但公司有很多投資者支持其上市，包括今次引入的基石投資者、加拿大退休金管理公司OMERS Administration。

　　另一方面，小型家電商JS環球（1691），亦於今日起至本周五（25日）招股，計劃發售4.99億股，招股價介乎5.55至7.25元，集資額最多36.24億元，一手500股入場費3661元，預計於10月31日掛牌。

國際永勝暗盤飆六成

　　JS環球集團全球總裁Mark Adam Barrocas表示，受中美貿易戰影響，集團部份產品亦受到影響，故部份生產線已移離中國。

　　於今日掛牌的國際永勝（8441），公開發售部份超購40.56倍，一手中籤比率為30%，申請25手穩獲1手，但仍以下限0.32元定價，該股昨日暗盤亦飆升逾六成，每手帳面最高賺2100元。而昨日截飛，未有營運收入的臨牀階段生物科技公司亞盛醫藥集團（6855），消息指該股公開發售部份超購約700倍，成今年新股超購王。

        另外，綜合四間券商數據，中手游（302）招股第二日，合共獲得76.63億元孖展認購，若以其本港公開發售最高集資額1.3億元計算，公開發售已超額認購58倍。據市場消息指，中手游國際配售已超額逾倍。

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