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非同權股喜迎港股通 美團創新高小米漲5%

2019-10-22 列印
■同股不同權股份可納入「港股通」範圍，刺激美團股價再創新高。資料圖片
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　　同股不同權股份可納入「港股通」範圍，美團（3690）及小米（1810）齊齊急升，其中美團再創新高，收揚4.3%。港股昨日則窄幅上落，全日波幅僅160點，收報26725點，微升6點；大市成交金額僅637億元，為10月3日以來最低。

　　上交所及深交所公佈，已對《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》及《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》進行修訂，明確不同投票權架構公司的首次納入條件。換言之，內地投資者未來可以通過港股通，投資小米及美團兩隻同股不同權股份。

恒指窄幅波動升6點

　　在同股不同權股份可納入「港股通」消息刺激下，美團及小米齊齊急升。其中美團股價再創新高，高見97.4元，收揚4.3%，報96.75元；雖然小米專門店周日遭示威者縱火，但創辦人雷軍稱計劃明年推逾10款5G手機，加上憧憬獲北水追捧下，小米股價收漲5%，報8.98元。

　　其他新經濟股方面，眾安在線（6060）抽升8.4%，收報25.75元；閱文（772）炒高5.4%，收報31.45元；易鑫（2858）急彈4.2%，收報1.97元。

　　百威亞太（1876）同樣獲納入港股通名單，收揚4.3%，報31.45元。大昌行（1828）獲大股東以溢價提私有化，股份復牌後急升，收漲30.9%，報3.52元。

　　藍籌股個別發展，騰訊（700）逆市下滑，收跌1.9%，報324.8元；國壽（2628）發盈喜，股價抽升5%，收報19.7元，為表現最好藍籌股；創科（669）挫2.8%，收報56.6元，為包尾藍籌股。

　　帝峯證券及資產管理行政總裁郭思治表示，由本月低位計，恒指月內累積升幅約1200點，現時大市於高台反覆整固，料10月將形成先低後高格局，只要指數仍能穩守於10天線（26357）、20天線（26226）及50天線（26209）樓上，意味大市技術仍處於尋頂格局。

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