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中電第三次中期息0.63元

2019-10-22 列印
　　中電（002）公佈，本港首三季售電量264.77億度，按年增長1.8%，主要由商業和基建及公共服務客戶帶動。中電繼續增派第三次中期息至每股0.63元，目前股息率3.86厘。

        中電表示，多個重大基建項目發展進動首三季售電量，令本港商業售電按年增1.8%，基建及公共服務亦增3.8%。但住宅售電輕微增長0.7%，製造業售電量亦跌2%。中電今年首季起增派股息3.3%至0.63元，以對上四季派息及現股價79.85元計，現時股息回報3.86厘。

  目前中電正陸續為全港客戶安裝智能電錶，截至9月底已接駁23.5萬個；而「可再生能源上網電價」計劃，已收到逾5200份申請，當中87%已批出。

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