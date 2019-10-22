李寧上季銷售雙位增長

在香港當評馬人實在不易，因為我們面對的，絕大部份是聽貼士的馬迷，所以評論的內容要傾向賭味較濃，講解賽馬的專門知識反屬次要。反之在外國，着重於分析多於貼士，沒有賽馬的底子，根本就難以入流，但明顯地這一套在香港是難以用得上。 剛周末晚上英國冠軍錦標的直播，拍檔包括了初次擔任海外賽事節目的Cake Wong，小妮子近年在本地賽馬節目曝光率甚高，當然賽馬從來是要「浸」，絕對不可能一步登天，但她吸收得快之餘，也很會為自己找尋適當的定位，加上努力不懈的態度，毫無疑問是進步最明顯的新晉評馬人。 但本地賽做得多好，也不代表可以應付海外賽馬，殊不知她做起來竟也有板有眼，而且不會刻意去挑戰難度...

2019-10-22