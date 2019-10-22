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李寧上季銷售雙位增長

2019-10-22 列印
　　李寧（2331）第三季同店銷售按年錄得10至20%增長，其中電商業務增長逾50%。李寧昨日收升0.6%，報26.85元。

　　李寧昨日公佈，撇除童裝市場的「李寧YOUNG」品牌，今年第三季整體同店銷售按年錄得10至20%增長。三大銷售方式中，零售和批發增長在10%低段，電商虛擬店舖則增至50%中段。整個李寧銷售過程則有30%低段增長，當中零售有10%中段增長、批發增30%中段，以及電商為50%低段增長。

　　李寧截至9月底在中國銷售點共6564個，按季淨增142個；今年至今銷售點淨增220個，包括直接經營的零售點減少163個，批發予特許經銷商數量則增加383個。

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