中環IFC外望——大摩料港經濟負增長0.8%

摩根士丹利發表報告指，由於過去兩個月本港增長表現遜預期，故將香港今年實質本地生產總值（GDP）增長預測，由負0.3%下調至負0.8%。預計下半年的年增長跌至負2%（上半年增長0.5%），是自2009年後低位。



報告表示，當政府推出振興經濟政策及負面消息逐漸減退後，2020年將回復至增長0.8%（此前預測為增長1%）。



大摩指出，2019年《施政報告》部份政策支持樓市需求及民生，但未能完全抵銷短期來自內外的打擊，認為增長前景仍未到谷底。該行又指，相信最新政策有助二手樓市成交量，但仍維持樓價自六月高位回落一成預測。股市方面，該行重申減持MSCI香港立場，2020年6月恒指目標為24400點，意味有9%下跌空間。



另一方面，摩根大通發表報告指，內地宏觀經濟形勢疲軟、對貿易談判擔憂持續，加上現有關稅尚未回落的壓力下，該行對人民幣匯率中期看法仍然謹慎，預測人民幣兌美元將由2019年底7.05，逐步跌至2020年第三季的7.2。



渣打溫拓思傳願減薪



英國《金融時報》引述消息人士透露，渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）計劃自願減薪，試圖解決其退休金津貼引起的爭議。另有外電報道，預期溫拓思將於今年稍後時間或明年初將會公布其決定。



報道指出，渣打自今年5月舉行周年股東大會後，該集團一直與投資者有就溫拓思的薪酬問題作出商討，並多達近40%的股東拒絕支持渣打的薪酬政策，亦是自2014年以來渣打遭股東投下最多的反對票。其後溫拓思表示，股東反對其退休金津是「既不成熟，亦無幫助」，此言論隨即惹來一場批評風暴，繼而就出現今次的自願減薪計劃。



消息人士稱，繼溫拓思發表了對股東不成熟的言論後，渣打集團主席韋浩思（Jose Vinals）便參與了跟股東磋商，而有關磋商則由渣打薪酬委員會主席 Christine Hodgson主持。



雖然尚未有最終決定，但韋浩思致力尋求解決方案，冀在明年股東會上再就薪酬政策投票時能贏取大多數股東的贊成票。



高瞻