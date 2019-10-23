下議院支持脫歐新協議 英鎊報升 觀望氣氛濃 美股窄幅上落

美股杜指早段微升1點，見26829點，標普指數以及納斯達克指數，則升0.2%。
寶潔（Procter & Gamble）盈利優於預期，股價開市後不久，便升4%。不過，麥當勞的盈利增長卻較市場預期遜色，股價下挫逾3%。
另一方面，美國商務部公佈，由本月底開始，對中國3000億美元加徵關稅清單產品，啟動排除程序，即是受影響的美國公司，可以提出排除關稅的申請。中美貿易談判氣氛有改善，令外圍股市有支持。滙豐控股（005）在美國的預託證券，早段升0.5%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26804點，跌22點；納斯達克指數收報8107點，跌55點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見61.58港元，較香港收市價升0.18港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見323.84港元，較香港收市價跌3.76港元。
中美貿易紛爭局勢近期現緩和跡象，安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠表示，若中美談判持續保持向好，不排除人民幣匯率回升至7算；亦預期年內中國貸款市場利率報價（LPR）仍會下降5至10個點子。
料內地經濟增長6.1%
姚遠稱，中美貿易戰是過去兩年影響人民幣匯率走勢的最大變量之一。儘管現時中美談判氣氛出現緩和跡象，但可持續性難以預測，安盛仍保持此前對人民幣匯率在7元至7.2區間的預測。他續指，未來人民幣走勢仍取決於貿易磋商，若中美貿易談判保持向好趨勢，不排除人民幣匯率回升至7算。如果11月中旬亞太經合組織峰會上未能簽署協議，人民幣匯率或會跌穿7.2元。考慮到中國迄今並無採取強烈的經濟刺激手段來抵銷貿易戰的影響，預期中國今年經濟增長率為6.1%。
日前人行公佈的10月LPR持穩，姚遠回應，環球經濟放緩，美聯儲及其他央行均減息，中國實體經濟亦面臨較大壓力。但因中國仍需顧及較長遠的結構性問題，短期貨幣政策暫時未成為一個重點調節工具，因此LPR的下降幅度及速度較市場預期慢。他預測今年年底前LPR仍會有5至10個點子的下降，較美聯儲及其他央行而言仍算保守。人民幣中間價昨日報7.0668，較上一交易日上調12點子，連續第3日走強。