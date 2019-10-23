下議院支持脫歐新協議 英鎊報升 觀望氣氛濃 美股窄幅上落

英國國會下議院以329票對299票，支持約翰遜政府提出的新脫歐協議法案二讀。這是英國議員首次以多數票支持歐盟和英國之間達成的英國脫歐協議。這意味國會議員現在將詳細研究該法案。表決通過後，英鎊兌美元和歐羅均上漲。美國大企業陸續公佈季度業績，盈利表現好壞參半，而英國能否順利脫歐，仍屬未知之後。投資者持觀望態度，美股開市後窄幅上落。



美股杜指早段微升1點，見26829點，標普指數以及納斯達克指數，則升0.2%。



寶潔（Procter & Gamble）盈利優於預期，股價開市後不久，便升4%。不過，麥當勞的盈利增長卻較市場預期遜色，股價下挫逾3%。



另一方面，美國商務部公佈，由本月底開始，對中國3000億美元加徵關稅清單產品，啟動排除程序，即是受影響的美國公司，可以提出排除關稅的申請。中美貿易談判氣氛有改善，令外圍股市有支持。滙豐控股（005）在美國的預託證券，早段升0.5%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26804點，跌22點；納斯達克指數收報8107點，跌55點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見61.58港元，較香港收市價升0.18港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見323.84港元，較香港收市價跌3.76港元。



中美貿易紛爭局勢近期現緩和跡象，安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠表示，若中美談判持續保持向好，不排除人民幣匯率回升至7算；亦預期年內中國貸款市場利率報價（LPR）仍會下降5至10個點子。



料內地經濟增長6.1%



姚遠稱，中美貿易戰是過去兩年影響人民幣匯率走勢的最大變量之一。儘管現時中美談判氣氛出現緩和跡象，但可持續性難以預測，安盛仍保持此前對人民幣匯率在7元至7.2區間的預測。他續指，未來人民幣走勢仍取決於貿易磋商，若中美貿易談判保持向好趨勢，不排除人民幣匯率回升至7算。如果11月中旬亞太經合組織峰會上未能簽署協議，人民幣匯率或會跌穿7.2元。考慮到中國迄今並無採取強烈的經濟刺激手段來抵銷貿易戰的影響，預期中國今年經濟增長率為6.1%。



日前人行公佈的10月LPR持穩，姚遠回應，環球經濟放緩，美聯儲及其他央行均減息，中國實體經濟亦面臨較大壓力。但因中國仍需顧及較長遠的結構性問題，短期貨幣政策暫時未成為一個重點調節工具，因此LPR的下降幅度及速度較市場預期慢。他預測今年年底前LPR仍會有5至10個點子的下降，較美聯儲及其他央行而言仍算保守。人民幣中間價昨日報7.0668，較上一交易日上調12點子，連續第3日走強。