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外資持中國在岸債2.2萬億

2019-10-23 列印
  渣打發表報告指，外資持有中國在岸債券增加3910億元（人民幣，下同），至2.2萬億元，佔整體在岸債2.3%。在岸債海外投資者中，儲備管理人投資佔比最多，達74%，緊隨其後為銀行及資產經理。

  報告指出，自人民幣納入特別提款權（SDR）貨幣籃子及國際債券指數，以及中國資本市場與全球資本市場逐步融合，改善外資進入後，儲備多元化成為投資在岸人民幣債的一大推動力。截至今年9月底，至少715個投資者進入中國在岸債券及外匯市場，公營部門及私營部門投資者分佔68個及647個，它們合共持有2.2萬億元中國在岸債，佔整體在岸債餘額2.3%。

  渣打估計香港金管局、澳門金管局及台灣央行合共持大約500億美元的人民幣資產。
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