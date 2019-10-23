憂內房股現集資潮 潤地受壓穿配股價

面對經濟下行，內地房企近期掀集資潮，碧桂園（2007）、萬科（2202）、寶龍（1238）等紛紛透過配售股份或發債等方式集資。昨日開市前，龍頭房企華潤置地（1109）公佈以先舊後新方式配售2億股，配售價每股33.65元，預計集資淨額約67.2億元。內房股昨受壓，潤地更跌穿招股價。



潤地此次配售股份佔經認購擴大已發行股本約2.8%。該公司計劃將九成的集資額約60.5億元，用於購置及開發集團項目有關土地，餘下一成用作一般營運資金。



潤地主席兼執行董事唐勇8月出席中期業績會時曾表示，預計下半年內地整體融資環境或會收緊，會密切關注資金市場走勢及房地產市場的融資額度。



隨着今年內地樓市調控力度不減、房地產融資收緊政策不斷出台，內房企正上演「求生戰」，一方面促樓盤銷售，另一方面加大融資「拿地、還債、續命」。據內媒報道，今年首9月內地已有逾300家房企破產，主要為中小房企；負債過高、資金鏈斷裂為房企破產的主要原因。



而一周前，寶龍地產同樣以先舊後新方式配售1.466億股，配股價5.4元，預計發行所得淨額約7.81億元，集資所得將用於未來可能的業務發展或投資，及作為一般營運資金。佳兆業（1638）緊隨其後公布，發行4億美元、於2022年到期的優先票據，年息11.95%，發售價為票據本金額的99.265%；所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。



潤地配股籌67億



內房企老大碧桂園早於9月中旬公佈，發行5億美元於2025年到期的6.15%優先票據。隨後，萬科亦宣佈，面向及格投資者公開發行住房租賃專項公司債券，涉資25億元人民幣，票面利率為3.55%。



潤地跌7.88%，收報33.3元，跌穿招股價；其餘內房股亦受拖累，碧桂園微跌0.93%；萬科跌1.53%；寶龍地產微跌0.57%；佳兆業亦見跌1.15%。



