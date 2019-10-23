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歐舒丹中期銷售增22%

2019-10-23 列印
　　歐舒丹（973）截至9月底止，上半年銷售淨額7.27億歐羅，按年增長22.13%，按固定滙率計算增長19%；而第2季銷售淨額近3.75億歐羅，按年升25.5%，按固定匯率計算增長則為21.7%。當中，直銷銷售4.81億元，按年上升10.3%；轉售銷售2.46億元，按年增加54.4%。該公司於期內多個地區都有增長，香港於期內雖面對社會事件，但按固定匯率計算，香港區業務按年仍有6.3%增長，增幅排尾三，日本則大包尾，只有2.4%增長。品牌方面，按固定匯率計算，旗下所有品牌 L’Occitane en Provence、LimeLife、 其他品牌及ELEMIS，分別增長7.2%、5.2%、10.1%及逾30%。

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