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東京中央下月推洋酒茶葉拍賣

2019-10-23 列印
　　從事中國及日本藝術品拍賣的東京中央拍賣（1939）11月將在港舉行秋季拍賣，首席財務官翟志勝稱，近期市場的數場秋拍反應不錯，收藏品亦算投資理財；集團亦有根據市況調整，推出洋酒及茶葉等較受歡迎的拍賣品；預期中美貿易戰及經濟下行等外圍因素對此次秋拍行情影響不大。

        東京中央拍賣每年在香港及日本東京分別舉行春季及秋季2場拍賣會，集團戰略發展部主管、現當代藝術顧問馮懌純表示，此次秋拍設7場專場拍賣洋酒、書畫、茶葉及潮玩等藏品；預期本次秋拍藏品數量約1000餘件，件數與去年相若，以洋酒、茶葉為主打，預計拍賣成交比例約達六成。翟志勝補充，明年起集團亦將涉及珠寶品拍賣業務。

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