新股市場持續熾熱 中手游孖展超購127倍

新股透視) 新股市場氣氛繼續火熱，日前截止招股的亞盛醫藥（6855）傳超購逾700倍，有望成為本年度新股「超購王」，而上周五開始招股的中手游（302）亦承接熱潮，有證券商昨日認購該股的孖展額再翻一番，孖展總累計超購127倍。



然而，有分析認為，早前的新股熱潮令不少資金鎖死，繼中手游後的大型新股認購反應或會偏淡。昨日首掛的國際永勝（8441）最多曾升逾1倍，高見0.72元，收報0.57元，較招股價0.32元，升78.13%，一手1萬股賬面賺2500元。



中手游招股進入第三日，本報綜合六家證券商數據，該公司目前公開認購孖展額合共逾166.78億元，以公開發售集資1.3億元計算，中手游目前至少超購127倍，當中輝立、富途、時富等較第二日招股的孖展額增加一倍左右。



亞盛超購逾700倍



然而，昨日開始招股的「大巨頭」ESR（1821）以及家電製造商JS環球（1691）認購就非常慢熱，兩公司最高集資額分別為113.74億元以及36.24億元，均屬今年重磅新股。據六家證券商數據顯示，ESR孖展認購額為7850萬元，當中最多僅為時富證券，孖展認購額為7200萬元，而JS環球孖展認購額合共約2433.5萬元。輝立證券企業融資主任陳英傑指，新股市場持續炙熱，不少買家在早前已投入大量資金買賣，令不少資金鎖死，因此昨日開始招股的新股反應普遍偏淡，與集資額多少沒有太大關係。



信誠證券聯席董事張智威分析，現時的新股買家主要炒「貨源歸邊」，集資額在一億左右的「細粒股」認購反應會偏熱烈，但集資額較大的股份因不容易炒高，例如主營物流地產的ESR，令到買家對類似股份認購意欲會偏淡靜。另外，他指，JS環球主打家電品牌，配合內地刺激內需的政策，看好其未來發展，但因集資額太大，市場喜歡炒「細股」，所以即使認為其未來有升幅，但幅度未必會特別大。



