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綠債急增兩倍 將達1500億美元

2019-10-23 列印
　　瑞銀財富管理分析師Carl Berrisford昨表示，亞洲綠色債券年度發行規模可能很快會增長兩倍，至1500億美元；去年中國躍升全球第二大綠色債券發行國，僅落後美國兩個百分點，香港及新加坡亦快速發展離岸綠色金融中心。

        Berrisford表示，過去三年，簽署聯合國負責任投資原則（PRI）的亞洲資產所有者總數急升，資產管理總規模（AUM）亦升至5兆美元，約佔全球前100大資產所有者AUM的25%。而若對氣候變遷的風險關注不夠，亞洲或會至少付出2.8兆美元的經濟代價；目前8家亞洲證交所已實施強制性的環境、社會及管治（ESG）報告標準。

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