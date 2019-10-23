英記盈警 料半年虧損擴大

受近月的社會事件影響，零售業大受打擊，繼早前的餐飲股及珠寶股等發盈警，又有另一隻零售股英記茶莊（8241）發盈警，該公司預期，截至9月30日止六個月產生的淨虧損擴大至約600萬元，而去年同期虧損521.9萬元。



英記解釋稱，期內虧損主要由於最近由6月至9月持續發生的社會事件，導致營業額減少。當中原因包括，門店營業時間縮短，及某些商鋪和專櫃突然停業，以及尤其在周末期間購物的顧客逐漸減少。此外，期內的一間飲料零售店開業，以及續租租金支出按年上升，令開支增加。該公司表示，有足夠的現金來滿足當前的業務需求及責任，如未來營業額持續減少，將採取審慎的現金管理方法，包括採取成本控制措施。



