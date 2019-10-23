中環IFC外望——滙豐「轉數快」客戶較年初增20%

滙豐指出，今年9月份登記使用滙豐「轉數快」的個人客戶，較1月增加了20%，而個人對個人（P2P) 及個人對商戶（P2M) 的「轉數快」交易，則合共上升30%。



透過滙豐「智豐收」所處理的「轉數快」商戶收款宗數，首九個月增加了兩倍，而交易金額則增五倍。「轉數快」成為網上商戶的主要收款途徑之一，滙豐「智豐收」所處理的「轉數快」交易中，有5成宗數來自網上及流動商貿交易，其餘則為繳交帳單及實體商店交易。



滙豐「智豐收」為該行專為商業客戶而設的服務，現新增mCommerce方案，即讓透過滙豐收款的商戶於其應用程式內增設「轉數快」結帳功能，自動連接至消費者的個人銀行應用程式，提供快捷、簡便、安全的電子支付體驗，商戶透過滙豐「智豐收」服務，以「轉數快」進行收款及即時結算，亦可加快對帳流程，提升營運效益。



線上外賣自助平台—「e肚仔」為首批使用mCommerce的商戶之一，已於其應用程式啓動「轉數快」應用程式內部付款功能。滙豐亦將為更多商戶的應該程式提供該項新收款功能。



51信用卡澄清無非法盜取信息



51信用卡（2051）昨午復牌，並證實浙江杭州的辦事處接受內地有關政府部門上門調查。杭州市公安局稱，杭州警方於同日對集團委託之外包催收公司，涉嫌尋釁滋事等犯罪行為開展調查。同時，公司澄清並不存在未經用戶授權非法盜取信息的情況。



該股停牌前曾大瀉超三成，至上市新低，昨復牌後股價反彈，一度高見2.31元飆三成，後收報2元升近13%，成交達7930萬股。



網絡上流傳有關51信用卡泄洩個人資料及非法盜取個人資料的傳言，公司澄清指出，所有的個人信息收集均有合法用戶授權，並不存在未經用戶授權非法盜取信息的情況。針對媒體的不實報道及誤導性分析，公司保留其法律追責的權利。



高瞻