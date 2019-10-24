個別孖展見抽飛 認購不足恐出現 快餐帝國首掛急彈後倒跌

自今年「升幅王」魯大師（3601）上市以來，本輪新股熱潮持續不斷，上市股份不論大小，一概照升不誤。唯昨日掛牌的快餐帝國（1843），最多曾升近1.9倍，但其後卻狂瀉，並跌穿招股價。



另一邊廂，個別股份的孖展認購亦出現抽飛情況，有分析指，本輪新股狂潮恐「壽終正寢」，未來招股的新股有機會認購不足額。



昨日掛牌的快餐帝國，開市即高見1.19元，升83.1%，一小時內飆升至1.87元，較招股價0.65元升187.7%，但其後股價插水，一路狂瀉跌穿招股價，收報0.61元跌6.1%，每手帳面虧蝕160元。



金利豐證券研究部董事黃德几表示，本輪新股浪潮即將「壽終正寢」，昨日上市的快餐帝國，在股價見高位的時候，投資者已經立刻「散水」，意味是次新股炒賣已經告一段落。他又預期，未來部份新股可能會出現公開認購反應很好，但上市表現不理想甚至潛水的情況，而即將展開認購的新股，反應亦會轉趨淡靜，集資較大的新股或有機會出現公開認購不足額的情況。



趁股價高位「散水」



銳升證券聯合創辦人鄧聲興則認為，新股熱浪仍然會再持續一段時間，認購反應熱烈的新股掛牌後仍有較大機會高升一倍，但市場認為炒新股的風險增加，會傾向即日沽出股份，新股有機會首日上市就倒插收場，不過，大型新股認購情況應該不會受太大影響，上市表現亦會偏穩。



今日掛牌的向中國際（1871）以下限1.28元定價，公開發售超額認購379倍，一手中籤率1.6%，根據輝立交易場數據顯示，昨日向中國際暗盤收報1.45元，升13.28%；而輝立暗盤收報1.47元升14.84%，而富途暗盤升40.62%收報1.8元，每手帳面最多賺2080元。



春城熱力（1857）公開認購亦超97倍，一手中籤率20%，以2.35元定價，根據輝立數據顯示，其暗盤收報2.28元跌2.98%；其耀才暗盤收報2.3元，跌2.13%，一手帳面虧蝕最多175元。



向中國際暗盤升13%



中手游（302）昨日孖展截止認購，共借逾200億，相當於超額181倍，據市場消息指，其獲科技巨企聯發以及惠理基金大手入飛，另外JS環球（1691）、BENG SOON MACH（1987） 次日孖展亦已超購。「超購王」亞盛醫藥，傳以34.2元上限定價。