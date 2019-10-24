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觀望巨企季績 美股升45點

2019-10-24 列印
  投資者觀望美國大企業季度業績，以及英國脫歐進展，美股早段窄幅上落。杜指早段升約40點，見26830點，至於標普指數以及納斯達克指數，開市後差不多持平。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26833點，升45點；納斯達克指數收報8119點，升15點。

  滙控（005）美國預託證券價格曾見61.63港元，較香港收市價升0.43港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見317.26港元，較香港收市價跌2.74港元。

  經濟數據方面，聯邦住房金融局公佈，美國八月房價按月上漲0.2%，低於預期的0.3%升幅。個別美國大企業季度業績欠佳，波音第三季經營溢利下跌52%，主要受到737 MAX客機停飛打擊。
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