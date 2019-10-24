IMF降中港增長預測 內地明年恐難保六

國際貨幣基金組織（IMF）將亞洲今明兩年經濟增長預測較其4月時預期水平分別下調0.4及0.3個百分點，至5%及5.1%，創全球金融危機以來最低增速。其中更將香港本年經濟增長預測大削2.4個百分點，至0.3%，而本港明年經濟增長預測則由原來3%砍半，至1.5%。IMF又料中國明年經濟增長未能保六。



IMF將中國今年經濟增長預測下調0.1個百分點，至6.1%，並將明年預測調低0.3個百分點，至5.8%。IMF指內地第二季度經濟增長水平減緩至6.2%，反映出其受到貿易緊張及監管性金融緊縮影響。



該組織在最新一期「亞太地區經濟展望報告」中指出，亞洲雖仍是全球經濟增速最快的主要區域，對全球經濟增長貢獻逾三分之二，但短期發展前景已自其4月發布「全球經濟展望」以來明顯惡化，而如同香港般社會政治局勢惡化可能對區內其他國家產生經濟外溢效應。



財金政策應因地制宜



報告指，貿易措施的惡化及不確定的政策環境引致商品貿易及投資顯著減速，主要對製造業產生影響。另方面，主要發達經濟體採取的寬鬆貨幣政策雖緩解了亞洲經濟體增速緩慢帶來的影響，但同時可能加劇此地區金融的脆弱性。此外，中美兩國可能進一步惡化的貿易緊張、主要貿易夥伴弱於預期的經濟成長、油價上漲，以及英國可能「無序脫歐」均成為未來亞太地區經濟前景「外在風險」的來源，而中國快於預期的經濟降速、區內上升的地緣政治風險等則成為影響該地區經濟前景的「內在風險」。



報告又指，不確定的全球環境及亞太地區的周期性放緩，凸顯出對能改善經濟放緩、增強抵禦能力及提高中期增長的政策需求。具體來看，財政政策應支持內需，貨幣政策應因地制宜。



