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遠大住工今招股籌15億

2019-10-24 列印
　　主營預製混凝土構件的長沙遠大住工（2163）今日起招股，發售價介乎9.68至12.48元，每手300股，入場費3781.7元，該公司執行董事兼總經理唐芬指，現時公司的平均產能利用率雖然僅逾20%，因公司成立於三年前，2017至2018年為該公司的產能投入期，為未來發展做好產能儲備，預計今年產能利用率能超過50%。

        該公司全球發售1.22億股股份，佔公司總股本25%，最高集資額15.21億元，今日起招股，下周二（10月29日）截止，預計11月6日掛牌，聯席保薦人為中金以及中信建投國際。



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