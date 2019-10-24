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滔搏首派成績 中期多賺兩成

2019-10-24 列印
　　滔搏（6110）昨日派發上市後首份中期成績表，截至8月底止中期，賺14.71億元（人民幣，下同），按年增加21.2%。每股基本盈利27.91分，中期股息12.0 分。毛利74.1億元，按年增加14.6%。毛利率43.7%，上升0.9個百分點。

  該公司於期內，收入為約169.57億元，按年上升12.4 %。該公司在業績上指出，期內收入增長，主要受門店業績提升，以及直營門店毛銷售面積增加帶動。

  當中，主力品牌的收入為149億元，按年增加10.74%；其他品牌的收入為19.23億元，按年上升27.47%。另外，於零售業務收入為146.85億元，按年上升11.7%；批發業務為21.34億元，按年增加17.6%。



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