對香港樓市仍有信心 中海外首九月多賺1.8%

近年積極在港投地的內房企中國海外發展（688）昨日午間公佈，第三季經營溢利按年微跌1.3%至74.2億元，期內經營業務收入則按年升28%至285.7億元；集團指長遠仍對香港樓市充滿信心。



累計今年首九月，中海外經營溢利則按年微升1.8%至440.3億元；期內經營業務收入為1219.5億元，按年增近一成。截止9月底，集團銀行結餘及現金為999.8億元，淨借貸比率為39.1%，較去年同期上升逾4個百分點。中海外首九月累計完成合約物業銷售總額2902.2億元，按年上升28.2%。中海外稱，將會竭力完成全年銷售不少於3500億元的目標。



新增396萬平方米土儲



土地儲備方面，第三季度中海外共以375.1億元的總權益地價，在北京、上海、天津及西安等十個內地城市及香港購入16幅土地，新增總樓面面積396萬平方米。其中包括7月與嘉華國際（173）、會德豐（020）旗下會德豐地產組成財團，以逾127億元投得的本港啟德第4A區1號住宅地，中海外佔該幅地塊權益的20%。



香港啟德自2018年11月起，陸續推出多宗地塊，而中海外幾乎每宗地塊都有參與投標，迄今已奪得四宗啟德地塊。中海外昨日在公告中聲明，隨着近期香港整體經濟出現下滑趨勢，估計短期的樓市銷售量會受一定影響，但長遠而言，集團仍對香港樓市充滿信心。



料內房市場平穩發展



集團亦指，全球政治經濟格局進入高度不確定時期，中美雙方近期雖已就貿易戰達成第一階段協議，但相信距離全面完成貿易協議仍存在變數，加上人民幣匯率雙向波動明顯增強，經濟下行壓力仍然存在。內地金融政策對房地產行業的持續收緊所產生的效果仍有待觀察，相信在現有政策環境促進下，內地房地產市場將保持長期健康平穩發展。



中海外昨日跌2.1%，收報25.75元。



