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德昌電機售商廈賺3.22億

2019-10-24 列印
　　德昌電機（179）昨日公佈，已完成策略性出售其間接全資附屬公司，總現金代價為9.48億元，於扣除交易成本及有關策略性出售之其他調整後，預計淨收益約3.22億元。另和泓服務（6093）昨日訂立投資框架協議，擬收購內地一間物業管理公司合共70%股權，建議收購代價約為2520萬元人民幣。

　　德昌電機表示，已於昨日完成策略性出售目標公司。目標公司為德昌電機的間接全資附屬公司，並持有位於香港利眾街14至16號的商業物業，以作投資用途。出售完成後，目標公司不再是德昌電機的附屬公司。該公司續指，該策略性出售的總現金代價為9.48億元。於扣除交易成本及有關策略性出售之其他調整後，集團預計淨收益約3.22億元。



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