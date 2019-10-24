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東亞下月落實次階段開放API

2019-10-24 列印
　　東亞銀行（023）將於下月正式落實第二階段開放應用程式界面（API），並於昨日公佈，與銀聯通寶（JETCO）、Mastercard、藍十字保險、八達通、經絡按揭轉介及Price.com.hk建立策略聯盟，透過開放API互相連結，推動銀行服務數碼化，實際合作將於11、12月陸續展開。東亞致力服務數碼化，其聯席行政總裁李民橋昨表示，近兩年該行的手機銀行客戶按年增長均超過40%，數碼客戶佔整體客戶一半，並有逾80%的財務交易均透過自動化渠道進行。他指出，透過開放API與第三方機構連接，可突破傳統模式的局限，亦能增加客戶的接觸點，及有效擴大銀行的客戶群網絡。

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