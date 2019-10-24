中環IFC外望——滙豐上季內地客投保錄雙位數跌幅

本港社會衝突未見平息跡象，內地來港投保客戶意欲大跌，滙豐保險香港行政總裁文德華表示，第三季公司內地客戶有所減少，但保險業務仍然「強韌」；且料滙豐保險的員工人手不會出現大變動。



保監局此前預計，今年第三季，來港投保的內地客戶按年錄得雙位數跌幅，文德華亦承認，期內滙豐保險的內地客戶數量有所下降；但又強調本港為主要市場，本地保險業務仍然維持增長。



深圳銀保監局早前向業界發出關於保險通的徵求意見稿，擬在前海設立保險創新服務中心。他就指，對相關政策表示支持，而現時滙豐業務亦覆蓋深圳地區，相信可以迅速跟進政策變化。



市傳滙豐控股（005）計劃全球裁員多達1萬人，文德華表示，亞洲地區為滙豐的主要市場；滙豐保險業務繼續增長，預計滙豐保險不會有較大的人事變動。



東亞李民橋：冀社會回復平靜



過去數個月的社會事件，對銀行業營運帶來打擊，東亞銀行（023）聯席行政總裁李民橋表示，示威活動未有對該行業務帶來嚴重影響，但希望社會盡快回復平靜，如果示威及衝突持續，擔心會對同業以至經濟造成更大問題。



他續稱，東亞作為本地銀行，一直相當支持中小企發展，金管局近日放寬緩衝資本要求，可助同業有更大空間支持中小企，而該行亦有參與中小企擔保計劃，亦對企業貸款有優惠，未來會繼續支持本地企業。



另外，近日一直傳有客戶因擔心香港前景，而將資金由本港調到海外，東亞表示，離岸戶口查詢有增加，但未見開戶數字大幅上升，而該行近月存款數字亦見穩步增長。



高瞻