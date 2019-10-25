聰明錢按兵不動 資金流速未加快 星金管︰僅少量港資流入

香港社會動盪持續四個多月，屢傳有本港資金湧向新加坡。不過，新加坡金管局長孟文能指，香港政局動盪促使一些資金流向該國，金額僅屬少量，流入速度亦未見加快，惟承認如何重新配置資產的查詢確有所增加。



孟文能（Ravi Menon）於周二接受彭博訪問時稱，當局見到查詢如何重新配置資產的情況有所增加，這屬預期之內。他指出，聰明錢會按兵不動並作觀望，先查詢，同時制定應變計劃，不會匆忙將資金撤離。以實際資金流而言，有迹象顯示資金確有流入新加坡，但規模並不顯著。



他坦言，新加坡官方所掌握的資金流動數據並不詳盡，因當地沒實施資本管制，且私人銀行數據設有保密限制。



他說：「從金融流動大概顯示有少量增加，但沒有加速的迹象」，他拒絕進一步闡述有關估計。



對於資金流入對新加坡貨幣政策的影響，他指管理大量資金流入及流出為新加坡金管局的主要工作之一，並非是特別的挑戰，正如在一些月份資金流量超過新加坡的GDP亦非不尋常。



查詢重新配置資產增加



孟文能認為，大量資金從香港湧入新加坡，反而是令區內擔憂的現象，因「這意味（香港）情況已經惡化，亦即表示亞洲其他地區的前景也正在惡化。」



早前高盛發表報告，估計6至8月期間，由香港流入新加坡的資金介乎30至40億美元（234億港元至312億港元）。而8月份新加坡的外幣存款按月上升14%；海外居民存款則升5%，連升2個月。



華僑永亨銀行經濟師李若凡稱，從種種迹象顯示都未見資金大舉流出香港，包括香港8月份港元存款雖跌，但整體存款量仍微升；港股表現相對穩定，沒受本地事件影響；港匯亦無觸及7.85弱方兌換保證價，如大量資金流走，港元拆息也不會回落，所以認為香港資金外流規模不大。