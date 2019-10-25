三公司今招股籌7.35億 銀城生活4605元入場

新股上市例必爆升熱情不再，但新股陸續有來，三隻新股今日登場招股，合共最多集資達7.35億。內地酒店用品商城經營者信基沙溪（3603）以及由銀城國際（1920）分拆的物業管理服務銀城生活服務（1922），兩家公司集資額已佔去逾五億。



信基沙溪發行3.75億股，招股價0.9元至1.1元，集資額最多4.13億元，一手3000股，入場費3333.25元。銀城生活服務以每股1.9元至2.28元招股，發行9668萬股，集資最多1.52億元，一手2000股，入場費4605.95元。



除兩名內地企業今日招股外，香港亦有代表參與，外牆工程及永久吊船工程設計及建造解決方案服務供應商益美國際（1870）發售1.3億股，招股價0.97元至1.31元，最多集資1.7億元，一手2500股，入場費約3308元。益美主席兼執行董事關錦添稱，未來大型公共基建項目及公私住宅樓宇土地供應的增加，或會推動外牆工程行業及永久吊船工程行業發展。



信基沙溪現時物業平均出租率僅達85.2%，該公司表示目前正在洽談數個位於全國重點城市的項目計劃，相信未來公司業績有會有更好表現。根據招股文件，信基沙溪集得款項之74%用於發展位於成都、鄭州及福州的新商城項目，餘下資金將用於償還銀行借款，是次招股預計下月8日掛牌。



中國抗體製藥路演



銀城生活服務將集資款項的六成用作收購或投資，執行董事兼總裁李春玲表示，優先收購長三角地區的企業，並將醫院、高校等資源作為業態補充。他續指，非住宅物業的毛利率比住宅業務略高，故未來公司將加大非住宅業務的發展，惟未確定具體比例。



此外，路透旗下《IFR》報道，中國抗體製藥展開上市路演，料本月底至11月初招股，擬在港上市集資最多2億美元（約15.6億港元），聯席保薦人為中金和東方證券國際。