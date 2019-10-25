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萬科第三季多賺逾三成

2019-10-25 列印
        萬科企業（2202）公佈第三季業績，期內淨利潤按年上升31.6%至64億元（人民幣，下同）；營業收入錄得845.95億元，按年上升21.7%。其中，房地產業務收入按年增20.8%至795.8億元，貢獻營業收入的94%；結算面積為608.7萬平方米，按年微增5.1%。

  累計今年首九個月，萬科淨利潤按年上升約三成至淨利潤182.4億元。期內營業收入錄得2239.1億元，按年增28.4%；其中，房地產業務貢獻營業收入2125.7億元，結算面積為1455萬平方米，分別按年增長13.6%和28.5%。不過，首九月萬科房地產業務的結算毛利率為27%，較去年同期微降1.2個百分點。
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