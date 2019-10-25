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平保首三季純利1295億

2019-10-25 列印
        中國平安（2318）昨公佈，截至9月底，集團首三季錄得淨利1295.67億元人民幣（下同），同比大增63.2%，期內營運利潤按年增21.5%至1040.61億元，每股基本盈利7.29元，同比升63.8%。單計第三季度，淨利亦按年升49.71%，達318.9億元，每股基本盈利1.8元，同比升51.3%。

  今年首9個月，集團壽險及健康險新業務價值率按年升5.3個百分點至48.1%，新業務價值亦主要受益於其價值率的提升，按年增4.5個百分點至588.1億元。期內，平安產險營運利潤亦同比大幅上升75.5%。

  首三季度，集團個人客戶數突破2億，較年初增近1成，新增客戶數達2972萬。
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