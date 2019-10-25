示威不斷拖累餐飲業 大家樂盈警料少賺30%

受近期社會事件影響，繼早前大快活（052）後，又有另一隻本地餐飲股發盈警。大家樂（341）昨日公布，預期截至9月30日止6個月，集團的股東應佔溢利較去年同期減少約三分一。此外，近期有多隻零售股發盈警，股價亦持續受壓。



集團解釋，溢利下降主要是由於期內市場氣氛疲弱，令集團的銷售未能實現增長；為維持銷售和市場份額，集團推出更多超值餐和促銷，利潤率因此而受到影響。



大家樂又指，另一方面，該期間包括租金開支，及人工成本在內的經營成本持續上升；由於市場氣氛改善需時，集團將繼續採取短期和長期措施，以控制成本和提升效率。



中民證券（香港）研究部董事黃偉豪指出，於本港經營餐飲業普遍的租金成本均較高昂，而且原材料價格亦較貴，加上早前受到遊行、示威等的影響，以致部份店鋪未能開業，故對集團的業務影響較大。



租金人工持續上升



此外，近期有多隻餐飲及零售股均發盈警。包括有經營煌府等中式酒樓的餐飲股首灃控股（1703）亦於本周發盈警，預計截至9月止6個月，錄得的虧損將較去年同期增加不少於40%；大快活早前又預期，截至9月底止的上半年度，溢利將按年錄得顯著下降。



本地示威活動持續，來港旅客大減。自今年7月起，先有藥妝連鎖店集團卓悅控股（653）發盈警，預期今年上半年將錄得淨虧損，去年同期則錄得淨利潤740萬元；莎莎國際（178）同樣預期，截至今年8月底止5個月，營業額約為30億元，較去年同期下跌約15%，其中港澳市場下跌17%。



其後，再有珠寶鐘錶股謝瑞麟（417）發盈警，預計截至9月底止6個月，營業額將按年減少約14%，盈利則跌逾九成；周大福（1929）預期截至9月底止6個月，期內錄得約8億至10億元的未變現虧損。



服裝股Joyce Boutique亦發盈警，預期截至6月底止，半年虧損將按年增加近1倍，綜合收入則預期按年跌逾15%。