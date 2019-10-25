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香港寬頻盈利跌46% 末期息36仙

2019-10-25 列印
        香港寬頻（1310）昨日公布截至今年8月底止年度業績，期內利潤較上年度大跌46%，至約2.15億元，每股盈利19.4仙，派末期息36仙，按年增20%。對於近期的社會事件，持股管理人及執行副主席楊主光指，本港經濟下行壓力加大，但暫未見對大型企業經營造成太大影響，惟對中小企及零售行業打擊較大，因此該公司願放寬對該類企業的付款期限，並考慮允許店舖以「以物換物」方式，用店舖優惠券或現金券抵銷電訊費用。

  他又表示，預計今年年底會完成對資訊科技方案供應商JOS的收購，收購完成後其企業收益將達總生意額的八成，企業客戶會是公司未來的大幅度增長點。
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