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金沙中國上季淨收益跌2%

2019-10-25 列印
        金沙中國（1928）公布，截至9月30日止第三季業績，淨收益總額 21.1億美元，按年減少2.0%。期內，淨收入持平，為4.54億美元。

  集團期內，經調整物業EBITDA為7.55億美元，與去年同期相若。中場博彩收益較去年增加9%；經調整物業EBITDA利潤率為35.7%，較去年增長70個基點。集團指出，儘管整體澳門博彩收益總額於季內下跌，中場持續錄得增長。

  今年第三季的經扣除資本化金額後的利息開支為1.37億美元，而去年同季則為1.26億美元。該增加乃由於今第三季的加權平均借款成本，由去年第三季的4.2%上升至4.5%所致。
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