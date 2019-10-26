平保績後捱沽 恒指全周跌52點

內地股市反覆造好，滬指轉跌為升。上證指數收報2954點，升0.5%，本周累計升0.6%；深證指數收報9660點，揚1.1%；兩市成交合計4058億元人民幣。
石藥中生跑贏藍籌
藍籌股方面，平保季績較預期遜色，績後股價收挫3.9%，報90.9元；聯通（762）跌1.5%，收報7.98元；中移動（941）跌1.3%，收報64.45元；騰訊（700）跌0.8%，收報316.6元；滙控（005）有傳計劃裁員，股價跌0.3%，報61.65元。
國家主席習近平稱要加快推進中醫藥現代化，堅持中西醫並重，消息刺激醫藥股逆市走高。石藥（1093）揚5.7%，收報18.28元；中生製藥（1177）漲3.5%，收報11.3元；上述兩股包辦最佳藍籌頭兩位。康哲（867）亦創逾一年高，高見11.28元，收升6.6%，報11元。
香港寬頻（1310）全年純利減少46%，股價插4.3%，收報14.18元。大家樂（341）發盈警，股價走低4.9%，收報20.55元。「同股不同權」股份下周一（28日）納入北水買股名單，小米（1810）升0.2%，收報9.06元；美團（3690）漲2.2%，收報90.55元。
大家樂盈警插4.9%
宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒表示，過去一周大市變動不大，走勢或延續至下周初期，於26400至27000點之間上落，直至四中全會、美國議息及息口變化消息出台，恒指「爆邊」機會增加，擺脫近期悶局，他預期下周尾段恒指反覆向上，或於27000至27300點之間整固，並逐步挑戰250天線。