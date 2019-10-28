貿協報喜訊 藍籌齊放榜 恒指料上攻二萬七關

中美上周五舉行高級別電話會議後，雙方均指首階段貿易協議文本接近完成，包括中方取消美國禽肉進口禁令等達成共識，刺激美股上周五高收。消息亦刺激夜期收報26786點，高水119點；ADR港股比例指數亦報26774點，較上周五收市高106點。
夜期高水ADR升106點
光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，貿談進展有望進一步改善投資氣氛，刺激港股向好，料可上試100天線27000點水平，相信於50天線約26300點有強大支持。另一方面，美聯儲局本周議息，市場料再度減息機率高達93.5%，溫傑認為，儲局現時議息決定容易受市場影響，或會避免股市波動而作出配合。但他指出，如屆時決定不減息，或議息後聲明立場轉鷹，均有機會對港股造成衝擊。
帝峯證券及資產管理行政總裁郭思治則認為，雖然本港政局持續不穩，經濟步入技術性衰退，但只要未有更壞情況發生，料港股10月底仍有望造好，成交應稍為上升。
兩隻同股不同權股份小米（1810）及美團點評（3690），今日正式納入港股通名單，寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指出，開放交易不代表投資者大幅追捧兩股，仍會按企業價值投資，相信小米早前已有炒作，股價未必會抽高，相反美團基本面較佳，有條件整固後向上。
儲局減息高唱入雲
本周有多個焦點，包括本港周四公佈第三季GDP，周五公佈上月零售表現。另外，中共第十九屆四中全會今日召開，市場關注經濟政策取向，中國亦在周四及五公佈官方與財新製造業PMI表現。外圍方面，投資者聚焦聯儲局周四議息結果，美國周三亦公佈第三季GDP，周五將交代非農就業人數。
重磅股滙控今日將派第三季業績，同日有萬洲國際（288）；周三亦有建行（939）、招行（3968）、中行（3988）及中銀香港（2388）等。