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貿協報喜訊 藍籌齊放榜 恒指料上攻二萬七關

2019-10-28 列印
■中美貿易協議接近敲定，有望刺激港股上試二萬七水平。資料圖片
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        中美貿易協議接近敲定，為港股注入強心針，但由於中、港、美股皆踏入業績期，市場關注企業盈利表現。聯儲局本周議息，市場預期會再減息四分之一厘，加上多隻藍籌公佈季績，包括滙控（005）及三大內銀股齊於本周派成績表，左右港股走勢。證券界人士認為，港股有望承接外圍升勢高開，挑戰二萬七大關。

        中美上周五舉行高級別電話會議後，雙方均指首階段貿易協議文本接近完成，包括中方取消美國禽肉進口禁令等達成共識，刺激美股上周五高收。消息亦刺激夜期收報26786點，高水119點；ADR港股比例指數亦報26774點，較上周五收市高106點。

夜期高水ADR升106點

　　光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，貿談進展有望進一步改善投資氣氛，刺激港股向好，料可上試100天線27000點水平，相信於50天線約26300點有強大支持。另一方面，美聯儲局本周議息，市場料再度減息機率高達93.5%，溫傑認為，儲局現時議息決定容易受市場影響，或會避免股市波動而作出配合。但他指出，如屆時決定不減息，或議息後聲明立場轉鷹，均有機會對港股造成衝擊。

　　帝峯證券及資產管理行政總裁郭思治則認為，雖然本港政局持續不穩，經濟步入技術性衰退，但只要未有更壞情況發生，料港股10月底仍有望造好，成交應稍為上升。

　　兩隻同股不同權股份小米（1810）及美團點評（3690），今日正式納入港股通名單，寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指出，開放交易不代表投資者大幅追捧兩股，仍會按企業價值投資，相信小米早前已有炒作，股價未必會抽高，相反美團基本面較佳，有條件整固後向上。

儲局減息高唱入雲

　　本周有多個焦點，包括本港周四公佈第三季GDP，周五公佈上月零售表現。另外，中共第十九屆四中全會今日召開，市場關注經濟政策取向，中國亦在周四及五公佈官方與財新製造業PMI表現。外圍方面，投資者聚焦聯儲局周四議息結果，美國周三亦公佈第三季GDP，周五將交代非農就業人數。

　　重磅股滙控今日將派第三季業績，同日有萬洲國際（288）；周三亦有建行（939）、招行（3968）、中行（3988）及中銀香港（2388）等。
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