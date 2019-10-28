認購反應淡缺基投支持 JS環球生活擬煞停上市

新股熱情急降溫，新股即使完成招股，都要「睇定先上」；外電引述知情人士透露，原定於上周五定價，公開發售部份輕微超購1.5倍的新型小家電商JS環球生活（1691），擬煞停在港上市（IPO）計劃，有分析認為可能與認購反應冷淡，加上缺乏基石投資者支持是關鍵。



另新股逢上必爆升的熱潮不再，最近三隻半新股更是首掛便穿底，今個月上市的新股近半已破底。分析指，市場資金無法周轉，加上近期新股質素較差，市場資金集中火力到大型新股ESR Cayman（1821）上，亦令新股難「搵食」。



資金回吐集中投資ESR



JS環球生活上市計劃疑似被「煞停」，該股原計劃發售近5億股，招股價介乎5.55元至7.25元，最多集資36.24億元；知情人士稱是因為投資者對是次股票發行的需求未達預期。另有投行人士認為，本次招股太倉促，而招股金額不小，但無引入基石投資者，導致最終「流產」。該股原訂於本月31日開始掛牌交易，瑞信、摩根士丹利及工銀國際為其聯席保薦人。JS環球生活方面對此無回應。



早前的新股熱潮是由巨無霸百威亞太（1876）掀起，其後上市的新股首日屢屢爆升，首日一手賺上千元不足為奇。



不過，目前逢新股必賺錢的熱鬧場景已不復存在，市場開始轉冷。近期的三隻新股登輝控股（1692）、春城熱力（1853）及向中國際（1871）紛紛首掛就跌穿招股價。其中，內地駕駛學校向中國際（1871）是十月以來首日招股「蝕錢王」，首日掛牌急插32.03%，一手帳面蝕1640元，若至今未沽，更是每手蝕2040元。家電製造商登輝控股（1692）上周五首掛亦「潛水」三成，每手帳面損失880元.10月份19隻新股上市，至今已有9隻破底。



另繼百威亞太之後，第二隻重啟上市計劃的大型新股ESR Cayman預計於11月1日（本周五）掛牌，集資額最高達113.74億元，市場傾向於回吐資金，集中火力在該股上。