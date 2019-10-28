「滬港通」金融開放中 起牽頭作用

「滬深港通」今日正式容許本港的同股不同權股份，納入滬、深港通機制，「北水」可以參與買賣。中國證監會原主席肖鋼昨日出席一峰會上稱，今年適逢「滬港通」開通5周年，當前中國金融開放已進入快車道，一系列開放舉措已經宣布，中國的金融開放已進入到高水平的新階段。「滬港通」在金融開放中起到很重要的牽頭作用。



肖鋼指出，金融開放對內地經濟金融發展的變革將會帶來深刻的影響。金融開放的戰略意義，主要體現在有助於建設高水平的開放經濟體，高水平的發展能夠和金融開放形成合力，凸顯內地的比較優勢。同時，開放也為金融業的發展提供了新的動力，能夠促進全面改革，應對金融風險，加強應對風險的監管能力。因此，「滬港通」在金融開放中起到了很重要的牽頭、帶頭作用。



他表示，從近年來中國資本市場開放的事件來看，金融開放是從「滬港通」開始的。之後，2016年開放外資投資銀行間債券市場，2016年12月有「深港通」的開通，2017年有了「債券通」，正是有了這些開放，才使得2017年6月MSCI把A股納入新興市場指數。他續指，去年中國資本市場進一步開放，進一步完善債券通交易結算稅收制度。資本市場開放逐步進行。



「滬港通」交易額逐步上漲



肖鋼稱，目前「滬港通」運行平穩，一周年時交易金額突破1萬億元（人民幣，下同），兩周年達到3.5萬億元，三周年達6萬億元，四周年則抵達10萬億元，今年8月份超過15萬億元，交易額在迅速上漲。



他又指出，「滬港通」實行漸進式推動。額度管理方面，初期總額度為3000億元人民幣，每日額度130億元，「港股通」總額度2500億元，每日額度105億元；2018年5月每日額度擴大4倍至520億元。