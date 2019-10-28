‧中國智能健康（348）以1元出售旗下Future Empire予商人劉毅俊，預期出售後錄得1890萬元虧損。中國智能健康指，消費類電子產品業務過去兩個年度持續虧損，出售後將可改善財務狀況，以及消除該業務不明朗因素。
‧浙江世寶 (1057）公布截至今年9月底止九個月，虧損擴大至3479萬元（人民幣，下同），期內虧損較去年同期擴大5.45倍，每股虧損0.0441元。期內收入為6.87億元，按年跌22.5%。
‧復旦張江（1349）昨就有關科創板股票上市委員會暫緩審議建議A股發行原因進一步公告，上市委審議結果公告的第二部分「審核意見」 中所列的涉及該公司的問題為唯一一個上市委要求公司應進一步落實並回復的問題。該問題主要為進一步說明去年上海輝正支付給發行人的5000萬元的商業實質、會計處理的合規性、信息披露是否充分準確及一致。公司已於10月27日該公告日期向上交所提交審核意見問題之回復。
‧雄岸科技(1647)昨日公布，該公司之全資附屬公司杭州雄岸偉成科技有限公司，昨日與區塊鏈設備生產商及人工智能(AI)晶片研發企業－杭州嘉楠耘智信息科技有限公司訂立戰略合作框架協議，雙方均同意：雄岸偉成擬在明年底前向嘉楠採購或代表嘉楠經銷累計不超過1.5億美元的區塊鏈設備。而嘉楠將向雄岸偉成提供相應優惠價格及技術指導；雙方將合作探索區塊鏈發展，共同開展區塊鏈技術及應用領域的研究，培養人才，及共同探討行業發展趨勢。嘉楠8.78%股東為雄岸科技控股股東之股東聯繫人。
‧微創醫療(853)公布，其持有46.34%股權的心脈醫療首9個月淨利潤按年升48%至1.12億元(人民幣，下同)，每股基本收益1.94元；期內心脈醫療營業收入錄得2.47億元，按年升43%。