上季利潤減18%遜預期 滙控預警或現重大撥備

滙控（005）收入受壓及撥備大增，今年第三季除稅前利潤按年下跌18.3%，至48.37億美元（約377.3億港元），較市場預期為差；經調整除稅前利潤亦跌12%，至53億美元。滙控更放棄明年有形股本回報率（RoTE）目標，並預告未來或出現重大撥備。



在滙控昨午公佈季績後，本港股價低見59.8元，收報60.25元，跌2.3%。倫敦股價更曾瀉4.8%，截至香港時間八時許報591.3便士（約59.4港元）。



滙控第三季純利大跌24%，至30億美元，RoTE降至僅6.4%。至於首九個月業績表現，列帳基準除稅前利潤及純利均按年上升3.7%，分別為172.44億美元及114.78億美元。



倫敦股價曾瀉4.8%



祈耀年表示，第三季經營環境挑戰重重，雖然亞洲業務表現良好，但歐洲大陸、英國非分隔運作銀行和美國業務需改善回報。由於收入增長前景轉弱，集團早前計劃不足以改善這些業務表現。他指，集團正加快整頓有關業務，並將資本從回報偏低的業務，轉投增長較高和回報機會較大市場。



滙控在報告中指出，由於收入增長前景轉弱程度甚於年中預測，故不再預期能於2020年達RoTE超過11%目標。滙控又指，重整業務及資本調配行動，又或收入環境若持續惡化，可能導致第四季以至後續期間出現重大撥備，包括可能作出商譽減值及額外重組準備。與此同時，集團將維持普通股權一級比率在14%以上。



棄有形股本回報目標



第三季滙控列帳基準收入按年跌逾3%，經調整收入則跌2%。列帳基準營業支出增加2%，經調整營業支出則增0.8%。換言之，該季收入增長率與支出增長率之差再現負數，惟財務總監邵偉信相信，收入與支出增長率差全年可保持正數。



季內列帳基準預期信貸損失（即撥備）按年大增逾74%，至8.83億美元，主要來自零售銀行及財富管理業務的無抵押貸款。