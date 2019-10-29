  • 2019年10月29日 星期二
  • 21º
  • 69%
熱門： 滕錦光旺角理大古天樂蔡亮

日報新聞 > 財經

龍源電力首三季少賺13%

2019-10-29 列印
        龍源電力(916)昨日收市後公布，今年首3季，歸屬權益持有人淨利潤35.11億元(人民幣，下同)，按年下跌12.53%；經營利潤按年微跌1.2%至75.6億元。

        首3季，龍源電力收入錄得199.55億元，按年升4.07%。其中，風電分部為龍源電力收入主要來源，貢獻總收入的68%；該分部期內收入按年微升1.6%至136.18億元。另外，火電分部收入按年增長5.31%至57.76億元，其他分部收入錄得5.19億元，按年大增88%。

        龍源電力稱，首3季按合併報表口徑完成發電量3659.72萬兆瓦時，按年微增0.38%。其中，風電發電量2916.23萬兆瓦時，按年增0.88%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd