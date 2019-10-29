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中興上季多賺3.7倍料全年轉賺

2019-10-29 列印
        中興通訊（763）第三季純利大增3.7倍，至26.57億元（人民幣，下同），並同時發盈喜，料全年可扭虧為盈，純利介乎43億至53億元。該股績前收報21.55元，升0.94%。

　　中興預告，今年全年純利料約43億至53億元，每股介乎1.02至1.25元，將扭轉去年蝕69.8億元。中興指，主要由於去年遭美國商務部工業與安全局發拒絕令，導致主要經營活動無法進行，以及其後達成和解協議，須支付10億美元民事罰款。

　　第三季收入按年升1.55%至196.3億元，純利增3.7倍至26.57億元。首三季計，總收入則多9.32%至642.4億元，純利增1.57倍至41.28億元，換言之，中興將料第四季純利為1.72至11.72億元。

　　
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