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萬洲首三季淨賺64億

2019-10-29 列印
        全球最大的豬肉食品企業萬洲國際（288）昨收市後公佈截至9月底止首3季業績，期內淨利潤按年升8.5%，至8.2億美元（約64億港元），每股基本盈利5.58美仙；經生物公允價值調整後，盈利為8.74億美元，按年升37%，每股盈利5.95美仙。

  首3季，萬洲國際錄得收入171.93億美元，按年微升3.7%；經盈利潤按年升7.2%，至12.95億美元。公司收入55.5%來自美國市場，35.6%貢獻自中國市場，以及8.8%貢獻自歐洲市場。

  萬洲核心業務肉製品分部首3季收入按年微升0.55%，至88.93億美元，肉製品銷量按年增0.33%，至243.9萬公噸。
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